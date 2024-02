Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge

Am Mittwoch erhöhte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende um 0.95 Prozent auf 15’756.64 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.521 Prozent auf 15’690.35 Punkte an der Kurstafel, nach 15’609.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 15’645.81 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 15’770.68 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0.914 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, notierte der NASDAQ Composite bei 14’524.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, notierte der NASDAQ Composite bei 13’639.86 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 07.02.2023, den Stand von 12’113.79 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6.71 Prozent nach oben. Bei 15’770.68 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 14’477.57 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Cirrus Logic (+ 14.59 Prozent auf 89.86 USD), Silicon Laboratories (+ 13.03 Prozent auf 133.71 USD), New York Community Bancorp (+ 6.67 Prozent auf 4.48 USD), Atrion (+ 5.59 Prozent auf 367.80 USD) und Powell Industries (+ 4.82 Prozent auf 132.10 USD). Flop-Aktien im NASDAQ Composite sind derweil USCorp (-46.00 Prozent auf 0.00 USD), Trinity Biotech (-8.60 Prozent auf 0.52 USD), Nexstar Media Group (-7.87 Prozent auf 159.31 USD), Exelixis (-7.56 Prozent auf 20.18 USD) und Sangamo Therapeutics (-6.91 Prozent auf 0.48 USD).

Die teuersten Unternehmen im NASDAQ Composite

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die New York Community Bancorp-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 18’485’282 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die Microsoft-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 2.798 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2024 verzeichnet die SIGA Technologies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 65.22 Prozent bei der CRESUD-Aktie zu erwarten.

