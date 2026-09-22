Intuit Aktie 60141 / US4612021034
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|NASDAQ Composite-Performance im Fokus
|
22.09.2026 18:00:48
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge
Derzeit agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.
Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.20 Prozent fester bei 27’175.13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.144 Prozent höher bei 27’161.20 Punkten, nach 27’122.09 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’161.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’272.72 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’166.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’788.98 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’272.72 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit OraSure Technologies (+ 7.32 Prozent auf 3.96 USD), Monro Muffler Brake (+ 7.21 Prozent auf 13.83 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.56 Prozent auf 1’361.53 USD), Rambus (+ 6.03 Prozent auf 102.81 USD) und Innodata (+ 5.90 Prozent auf 64.65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cognex (-6.08 Prozent auf 58.22 USD), Intuit (-5.08 Prozent auf 288.66 USD), AXT (-4.75 Prozent auf 76.13 USD), Expedia (-4.49 Prozent auf 268.42 USD) und Erie Indemnity (-3.94 Prozent auf 226.65 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’136’431 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.674 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Intuit Inc.
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge (finanzen.ch)
|
18:00
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 am Dienstagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start fester (finanzen.ch)
|
18.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100-Börsianer greifen nachmittags zu (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
16.09.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ 100 am Mittag fester (finanzen.ch)
Analysen zu Intuit Inc.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|27’194.06
|0.27%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht kaum verändert in den Feierabend -- DAX beendet Handel wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Asien verzeichneten im Dienstagshandel Gewinne.