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NASDAQ Composite-Performance im Fokus 22.09.2026 18:00:48

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht mittags Zuschläge

Derzeit agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Intuit
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0.20 Prozent fester bei 27’175.13 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.144 Prozent höher bei 27’161.20 Punkten, nach 27’122.09 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 27’161.20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’272.72 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’166.60 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.09.2025, stand der NASDAQ Composite noch bei 22’788.98 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 16.95 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27’272.72 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit OraSure Technologies (+ 7.32 Prozent auf 3.96 USD), Monro Muffler Brake (+ 7.21 Prozent auf 13.83 USD), Monolithic Power Systems (+ 6.56 Prozent auf 1’361.53 USD), Rambus (+ 6.03 Prozent auf 102.81 USD) und Innodata (+ 5.90 Prozent auf 64.65 USD). Die Verlierer im NASDAQ Composite sind hingegen Cognex (-6.08 Prozent auf 58.22 USD), Intuit (-5.08 Prozent auf 288.66 USD), AXT (-4.75 Prozent auf 76.13 USD), Expedia (-4.49 Prozent auf 268.42 USD) und Erie Indemnity (-3.94 Prozent auf 226.65 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7’136’431 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4.674 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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