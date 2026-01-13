Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.30 Prozent auf 23’804.89 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.005 Prozent stärker bei 23’735.12 Punkten, nach 23’733.90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23’607.59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’813.30 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 23’195.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’694.61 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Stand von 19’088.10 Punkten.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TTM Technologies (+ 20.71 Prozent auf 94.02 USD), Cerus (+ 7.27 Prozent auf 2.44 USD), Intel (+ 7.13 Prozent auf 47.20 USD), Dorel Industries (+ 6.86 Prozent auf 1.37 USD) und CIENA (+ 6.08 Prozent auf 248.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ligand Pharmaceuticals (-12.87 Prozent auf 180.20 USD), Visa (-4.83 Prozent auf 326.61 USD), Salesforce (-4.66 Prozent auf 247.32 USD), Commercial Vehicle Group (-4.32 Prozent auf 1.77 USD) und Geron (-4.20 Prozent auf 1.37 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’126’387 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

