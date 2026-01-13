Intel Aktie 941595 / US4581401001
13.01.2026 18:00:52
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne
NASDAQ Composite-Handel aktuell.
Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 17:57 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 0.30 Prozent auf 23’804.89 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.005 Prozent stärker bei 23’735.12 Punkten, nach 23’733.90 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 23’607.59 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 23’813.30 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 23’195.17 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.10.2025, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22’694.61 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 13.01.2025, den Stand von 19’088.10 Punkten.
NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer
Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell TTM Technologies (+ 20.71 Prozent auf 94.02 USD), Cerus (+ 7.27 Prozent auf 2.44 USD), Intel (+ 7.13 Prozent auf 47.20 USD), Dorel Industries (+ 6.86 Prozent auf 1.37 USD) und CIENA (+ 6.08 Prozent auf 248.50 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil Ligand Pharmaceuticals (-12.87 Prozent auf 180.20 USD), Visa (-4.83 Prozent auf 326.61 USD), Salesforce (-4.66 Prozent auf 247.32 USD), Commercial Vehicle Group (-4.32 Prozent auf 1.77 USD) und Geron (-4.20 Prozent auf 1.37 USD).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 16’126’387 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.852 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick
Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist mit 3.46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite auf. Die Gladstone Commercial-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10.62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Intel Corp.
|
18:00
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
18:00
|Minuszeichen in New York: S&P 500 am Dienstagmittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:29
|Intel Aktie News: Intel am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk (finanzen.ch)
|
16:01
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
|
16:01
|NASDAQ-Handel: Börsianer lassen NASDAQ Composite zum Start steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Gewinne in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Intel Aktie News: Intel fällt am Montagabend (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Börse New York: Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
Analysen zu Intel Corp.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|24.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|Intel Hold
|Deutsche Bank AG
