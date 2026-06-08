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08.06.2026 16:02:41
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite startet mit Gewinnen
Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ Composite auch aktuell in der Gewinnzone ein.
Um 16:00 Uhr bewegt sich der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0.81 Prozent höher bei 25’918.11 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1.38 Prozent stärker bei 26’065.07 Punkten in den Montagshandel, nach 25’709.43 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’905.57 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 26’118.27 Punkten verzeichnete.
NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat, am 08.05.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’247.08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wies der NASDAQ Composite 22’387.68 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, bei 19’529.95 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 11.54 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.
Top- und Flop-Aktien im NASDAQ Composite
Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 9.76 Prozent auf 108.85 USD), KLA-Tencor (+ 7.14 Prozent auf 2’066.96 USD), Century Aluminum (+ 6.67 Prozent auf 64.13 USD), Applied Materials (+ 6.54 Prozent auf 482.62 USD) und AXT (+ 6.47 Prozent auf 94.80 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-12.90 Prozent auf 16.67 USD), Nissan Motor (-10.87 Prozent auf 2.05 USD), Americas Car-Mart (-9.44 Prozent auf 7.00 USD), Consumer Portfolio Services (-5.62 Prozent auf 8.90 USD) und CIENA (-4.65 Prozent auf 465.51 USD) unter Druck.
Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen
Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 7’992’776 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.310 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 2.40 zu Buche schlagen. Mit 13.95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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