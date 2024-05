Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Plus

Am Dienstag bewegte sich der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsschluss 0.59 Prozent fester bei 17’019.88 Punkten. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0.399 Prozent auf 16’988.31 Punkte an der Kurstafel, nach 16’920.79 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 17’032.66 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 16’917.51 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 26.04.2024, einen Wert von 15’927.90 Punkten auf. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 28.02.2024, mit 15’947.74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.05.2023, wies der NASDAQ Composite 12’975.69 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 15.26 Prozent nach oben. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 17’032.66 Punkten. Bei 14’477.57 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Forward Air (+ 21.65 Prozent auf 15.00 USD), Allscripts Healthcare Solutions (+ 15.89 Prozent auf 8.75 USD), Comtech Telecommunications (+ 15.84 Prozent auf 2.56 USD), Corcept Therapeutics (+ 14.86 Prozent auf 31.61 USD) und Sify (+ 13.13 Prozent auf 1.68 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Enzon Pharmaceuticals (-9.55 Prozent auf 0.13 USD), Nektar Therapeutics (-8.54 Prozent auf 1.50 USD), Ebix (-7.14 Prozent auf 0.39 USD), EXACT Sciences (-5.66 Prozent auf 47.02 USD) und Nortech Systems (-5.04 Prozent auf 11.68 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 17’215’086 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.940 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bed Bath Beyond-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.05 zu Buche schlagen. Mit 18.10 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Comtech Telecommunications-Aktie zu erwarten.

