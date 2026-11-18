Um 20:01 Uhr verbucht der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 0.64 Prozent auf 24’485.00 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.649 Prozent auf 24’486.17 Punkte an der Kurstafel, nach 24’328.38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ Composite bei 24’225.30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24’538.78 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 1.48 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 26’140.03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26’289.71 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.11.2025, wies der NASDAQ Composite 22’432.85 Punkte auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5.38 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Akamai (+ 9.64 Prozent auf 92.80 USD), Take Two (+ 8.96 Prozent auf 222.20 USD), Americas Car-Mart (+ 7.38) Prozent auf 0.94 USD), Repligen (+ 6.89 Prozent auf 173.36 USD) und Modine Manufacturing (+ 6.54 Prozent auf 138.21 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Donegal Group B (-8.64 Prozent auf 25.49 USD), Century Casinos (-7.69 Prozent auf 0.24 USD), Methanex (-6.00 Prozent auf 63.01 USD), CRESUD (-5.57 Prozent auf 8.48 USD) und Geospace Technologies (-5.49 Prozent auf 3.27 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 44’716’229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.672 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1.09 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 21.98 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch