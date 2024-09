Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt letztendlich im Plus

Am Donnerstag kletterte der NASDAQ Composite via NASDAQ schlussendlich um 0.25 Prozent auf 17’127.66 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.123 Prozent auf 17’063.24 Punkte an der Kurstafel, nach 17’084.30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 17’035.07 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17’295.58 Zählern.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.60 Prozent. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 05.08.2024, mit 16’200.08 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 05.06.2024, den Stand von 17’187.90 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 05.09.2023, den Wert von 14’020.95 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 15.99 Prozent zu. Bei 18’671.07 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ Composite. Bei 14’477.57 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Cutera (+ 12.25 Prozent auf 0.74 USD), Myriad Genetics (+ 9.07 Prozent auf 27.66 USD), Landec (+ 8.53 Prozent auf 4.58 USD), Microvision (+ 8.46 Prozent auf 0.97 USD) und JetBlue Airways (+ 7.16 Prozent auf 5.39 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Sify (-18.49 Prozent auf 0.53 USD), Verint Systems (-11.15 Prozent auf 26.54 USD), Dixie Group (-10.70 Prozent auf 0.67 USD), Nektar Therapeutics (-8.87 Prozent auf 1.13 USD) und Compugen (-7.61 Prozent auf 1.82 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 52’499’956 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ Composite mit einer Marktkapitalisierung von 3.056 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Die Ebix-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0.03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Mit 19.46 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Big 5 Sporting Goods-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch