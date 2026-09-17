DENTSPLY SIRONA Aktie 31773200 / US24906P1093
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17.09.2026 18:00:40
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite liegt am Donnerstagmittag im Plus
Mit dem NASDAQ Composite geht es am Donnerstagmittag aufwärts.
Um 17:58 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Plus von 1.59 Prozent auf 26’392.22 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1.54 Prozent fester bei 26’377.86 Punkten, nach 25’978.42 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ Composite erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 26’289.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’417.91 Punkten lag.
NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1.44 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 26’644.91 Punkten gehandelt. Der NASDAQ Composite notierte noch vor drei Monaten, am 17.06.2026, bei 26’021.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der NASDAQ Composite auf 22’261.33 Punkte taxiert.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.59 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit 3D Systems (+ 13.38 Prozent auf 3.56 USD), Intel (+ 9.08 Prozent auf 110.23 USD), Lifecore Biomedical (+ 7.21 Prozent auf 4.46 USD), FormFactor (+ 6.79 Prozent auf 111.94 USD) und BlackBerry (+ 6.28 Prozent auf 8.12 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-4.60 Prozent auf 2.59 USD), DENTSPLY SIRONA (-3.99 Prozent auf 9.74 USD), Americas Car-Mart (-3.87 Prozent auf 1.74 USD), Astronics (-3.58 Prozent auf 63.91 USD) und Integra LifeSciences (-3.49 Prozent auf 15.50 USD).
NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 12’828’680 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.453 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Titel auf
Im NASDAQ Composite hat die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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