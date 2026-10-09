Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite freundlich

Am Freitag notiert der NASDAQ Composite um 20:01 Uhr via NASDAQ 0.54 Prozent stärker bei 27’341.10 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0.548 Prozent fester bei 27’342.27 Punkten, nach 27’193.34 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 27’254.03 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 27’376.85 Einheiten.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Gewinne von 0.423 Prozent. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 26’253.34 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 09.07.2026, den Stand von 26’206.89 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 09.10.2025, den Wert von 23’024.63 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 17.67 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern erreicht.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit SMC (+ 9.29 Prozent auf 481.98 USD), CIENA (+ 6.29 Prozent auf 452.74 USD), Repligen (+ 5.85 Prozent auf 173.43 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4.99 Prozent auf 45.46 USD) und Akamai (+ 4.88 Prozent auf 105.82 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Cogent Communications (-11.72 Prozent auf 8.44 USD), Resources Connection (-6.19 Prozent auf 2.81 USD), Cirrus Logic (-4.79 Prozent auf 107.78 USD), ON Semiconductor (-3.89 Prozent auf 76.32 USD) und AXT (-3.81 Prozent auf 68.93 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 15’895’607 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.099 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Blick

Die Consumer Portfolio Services-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18.29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch