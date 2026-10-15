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15.10.2026 22:33:31
Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite beendet den Handel im Plus
Beim NASDAQ Composite standen die Signale heute auf Stabilisierung.
Schlussendlich ging der NASDAQ Composite nahezu unverändert (plus 0.08 Prozent) bei 26’713.03 Punkten aus dem Handel. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 1.17 Prozent auf 26’380.77 Punkte an der Kurstafel, nach 26’692.87 Punkten am Vortag.
Bei 26’754.02 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 26’308.85 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2.34 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25’981.57 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 15.07.2026, den Wert von 26’269.23 Punkten. Der NASDAQ Composite wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Wert von 22’670.08 Punkten auf.
Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 14.97 Prozent zu Buche. Bei 27’722.75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im NASDAQ Composite
Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich derzeit Comtech Telecommunications (+ 13.28 Prozent auf 1.45 USD), Cogent Communications (+ 8.16 Prozent auf 8.35 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 7.53 Prozent auf 9.14 USD), Pool (+ 6.96 Prozent auf 169.12 USD) und Monro Muffler Brake (+ 6.69 Prozent auf 14.36 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Lattice Semiconductor (-6.88 Prozent auf 107.09 USD), AXT (-5.98 Prozent auf 57.91 USD), Century Casinos (-5.51 Prozent auf 0.80 USD), FormFactor (-5.32 Prozent auf 113.34 USD) und ADTRAN (-5.02 Prozent auf 5.79 EUR).
NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 37’972’246 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite mit 4.916 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Century Aluminum-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3.30 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19.35 Prozent, die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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