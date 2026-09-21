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Index-Performance im Fokus 21.09.2026 18:00:42

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag stärker

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Montagmittag stärker

Für den NASDAQ Composite geht es derzeit aufwärts.

SIGA Technologies
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Im NASDAQ Composite geht es im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.71 Prozent aufwärts auf 26’977.17 Punkte. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.756 Prozent auf 26’723.19 Punkte an der Kurstafel, nach 26’522.55 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26’707.42 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 27’002.99 Einheiten.

NASDAQ Composite auf Jahressicht

Der NASDAQ Composite lag noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 26’180.45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26’517.93 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der NASDAQ Composite-Kurs bei 22’631.48 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 16.10 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’190.21 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Intel (+ 14.51 Prozent auf 124.36 USD), AXT (+ 13.24 Prozent auf 79.30 USD), Akamai (+ 10.27 Prozent auf 115.25 USD), Rambus (+ 9.49 Prozent auf 95.91 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (+ 8.14 Prozent auf 166.45 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Nissan Motor (-4.13 Prozent auf 1.99 USD), Patterson-UTI Energy (-3.14 Prozent auf 11.41 USD), eBay (-3.01 Prozent auf 108.47 USD), 3D Systems (-2.89 Prozent auf 3.53 USD) und Cerus (-2.83 Prozent auf 2.58 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 17’037’059 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.667 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Aktien

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.11 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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