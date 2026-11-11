Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag in Grün

Um 20:00 Uhr legt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2.18 Prozent auf 25’612.34 Punkte zu. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 1.53 Prozent auf 25’448.80 Punkte an der Kurstafel, nach 25’065.87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’326.69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’649.85 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ Composite bereits um 3.37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 27’366.17 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 26’445.45 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, den Stand von 23’468.30 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10.23 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27’722.75 Punkten. Bei 20’690.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell AXT (+ 23.53 Prozent auf 48.56 USD), FormFactor (+ 14.69 Prozent auf 98.21 USD), Americas Car-Mart (+ 14.48 Prozent auf 1.00 USD), Amkor Technology (+ 13.40 Prozent auf 39.09 USD) und TTM Technologies (+ 11.85 Prozent auf 80.79 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen PetMed Express (-9.92 Prozent auf 1.09 USD), Donegal Group B (-9.07 Prozent auf 24.87 USD), Nissan Motor (-5.59 Prozent auf 1.78 USD), AmeriServ Financial (-4.46 Prozent auf 4.50 USD) und Net 1 Ueps Technologies (-3.40 Prozent auf 3.41 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 35’905’239 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.569 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Americas Car-Mart-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 1.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.17 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch