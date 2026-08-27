Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.31 Prozent auf 26’471.23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.868 Prozent fester bei 26’356.98 Punkten in den Handel, nach 26’130.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26’273.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’493.67 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.56 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 24’932.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’674.73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 21’590.14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.93 Prozent aufwärts. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Salesforce (+ 19.71 Prozent auf 246.15 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.38 Prozent auf 138.44 USD), Synopsys (+ 11.33 Prozent auf 456.46 USD), NVIDIA (+ 7.51 Prozent auf 225.40 USD) und 3D Systems (+ 6.82 Prozent auf 3.53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-7.02 Prozent auf 22.91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.16 Prozent auf 9.67 USD), SIGA Technologies (-3.09 Prozent auf 2.98 USD), NetApp (-2.84 Prozent auf 188.34 USD) und Compugen (-2.64 Prozent auf 2.77 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33’585’097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.424 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch