Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’418 1.2%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...
ETF Sparplan

SIGA Technologies Aktie 711663 / US8269171067

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NASDAQ Composite aktuell 27.08.2026 18:00:18

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite am Mittag mit Gewinnen

Der NASDAQ Composite notiert am Donnerstag im Plus.

SIGA Technologies
3.06 USD -0.65%
Kaufen Verkaufen

Der NASDAQ Composite steigt im NASDAQ-Handel um 17:58 Uhr um 1.31 Prozent auf 26’471.23 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0.868 Prozent fester bei 26’356.98 Punkten in den Handel, nach 26’130.20 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 26’273.87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’493.67 Punkten lag.

So bewegt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 1.56 Prozent. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 27.07.2026, den Wert von 24’932.08 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, stand der NASDAQ Composite noch bei 26’674.73 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 27.08.2025, den Stand von 21’590.14 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 13.93 Prozent aufwärts. Bei 27’190.21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20’690.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Salesforce (+ 19.71 Prozent auf 246.15 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 12.38 Prozent auf 138.44 USD), Synopsys (+ 11.33 Prozent auf 456.46 USD), NVIDIA (+ 7.51 Prozent auf 225.40 USD) und 3D Systems (+ 6.82 Prozent auf 3.53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-7.02 Prozent auf 22.91 USD), Red Robin Gourmet Burgers (-4.16 Prozent auf 9.67 USD), SIGA Technologies (-3.09 Prozent auf 2.98 USD), NetApp (-2.84 Prozent auf 188.34 USD) und Compugen (-2.64 Prozent auf 2.77 USD) unter Druck.

Welche NASDAQ Composite-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 33’585’097 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4.424 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Mit 19.54 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur Übersichtsseite
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: LuFeTa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SIGA Technologies Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?