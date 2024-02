Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende freundlich

Letztendlich schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.16 Prozent) bei 17’783.17 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.014 Prozent auf 17’757.60 Punkte an der Kurstafel, nach 17’755.07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 17’814.12 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17’728.55 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang einen Gewinn von 0.842 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 08.01.2024, bei 16’649.87 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 08.11.2023, einen Wert von 15’313.24 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.02.2023, lag der NASDAQ 100 bei 12’495.38 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 7.49 Prozent. Bei 17’814.12 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 4.87 Prozent auf 80.71 USD), GLOBALFOUNDRIES (+ 4.26 Prozent auf 54.78 USD), Lucid (+ 3.85 Prozent auf 3.51 USD), Align Technology (+ 3.61 Prozent auf 295.00 USD) und Booking (+ 3.54 Prozent auf 3’840.22 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil PayPal (-11.24 Prozent auf 56.13 USD), Moderna (-5.68 Prozent auf 93.66 USD), AstraZeneca (-4.55 Prozent auf 63.52 USD), JDcom (-4.34 Prozent auf 22.05 USD) und O Reilly Automotive (-4.33 Prozent auf 1’020.83 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die PayPal-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 14’791’104 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.795 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.99 zu Buche schlagen. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.65 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch