Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Am Montag beendete der NASDAQ 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 20’361.47 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.214 Prozent schwächer bei 20’280.49 Punkten in den Handel, nach 20’324.04 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20’386.68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20’193.03 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, wies der NASDAQ 100 19’791.49 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 19’522.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.10.2023, lag der NASDAQ 100 bei 14’560.88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 23.08 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 4.14 Prozent auf 143.71 USD), Marvell Technology (+ 2.48 Prozent auf 81.83 USD), Zoom Video Communications (+ 2.34 Prozent auf 72.17 USD), Lululemon Athletica (+ 2.10 Prozent auf 297.74 USD) und Constellation Energy (+ 1.32 Prozent auf 273.72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Warner Bros Discovery (-3.45 Prozent auf 7.55 USD), Comcast (-3.34 Prozent auf 40.53 USD), Charter A (-3.13 Prozent auf 315.41 USD), Lucid (-3.04 Prozent auf 2.55 USD) und Biogen (-2.90 Prozent auf 184.65 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 56’554’287 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.292 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2024 verzeichnet die JDcom-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 4.45 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch