Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 1.24 Prozent auf 19’902.75 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.112 Prozent stärker bei 19’681.86 Punkten in den Handel, nach 19’659.80 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19’977.84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19’623.71 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 17.05.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 18’546.23 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 17’808.25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, lag der NASDAQ 100 bei 15’083.92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 20.30 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 19’977.84 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Autodesk (+ 6.48 Prozent auf 240.51 USD), Broadcom (+ 5.41 Prozent auf 1’828.87 USD), Tesla (+ 5.30 Prozent auf 187.44 USD), Micron Technology (+ 4.58 Prozent auf 147.83 USD) und Synopsys (+ 3.81 Prozent auf 612.72 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen hingegen Align Technology (-4.10 Prozent auf 245.52 USD), Enphase Energy (-3.03 Prozent auf 120.83 USD), Walgreens Boots Alliance (-2.57 Prozent auf 15.15 USD), Biogen (-2.26 Prozent auf 226.46 USD) und Atlassian A (-2.17 Prozent auf 156.62 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 62’978’740 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.075 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Titel auf

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Walgreens Boots Alliance-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9.81 Prozent gelockt.

