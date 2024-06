Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels stärker

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel schlussendlich Gewinne in Höhe von 0.25 Prozent auf 19’751.05 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.153 Prozent auf 19’671.07 Punkte an der Kurstafel, nach 19’701.13 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19’763.55 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19’654.18 Zählern.

NASDAQ 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.523 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, bei 18’808.35 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor drei Monaten, am 26.03.2024, bei 18’210.54 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.06.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 14’689.02 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 19.39 Prozent nach oben. 19’979.93 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. 16’249.19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 4.81 Prozent auf 196.37 USD), Lucid (+ 4.00 Prozent auf 2.60 USD), Amazon (+ 3.90 Prozent auf 193.61 USD), Align Technology (+ 3.56 Prozent auf 243.61 USD) und Datadog A (+ 3.41 Prozent auf 123.19 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Moderna (-11.01 Prozent auf 122.45 USD), Paychex (-6.11 Prozent auf 117.39 USD), Constellation Energy (-5.42 Prozent auf 210.31 USD), Automatic Data Processing (-4.18 Prozent auf 238.02 USD) und Illumina (-3.79 Prozent auf 105.68 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 62’617’132 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3.110 Bio. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.93 erwartet. Mit 9.69 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch