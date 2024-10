Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Dienstagshandels stärker

Am Dienstag sprang der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 0.98 Prozent auf 20’550.65 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.088 Prozent höher bei 20’369.08 Punkten, nach 20’351.07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 20’600.10 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 20’294.58 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.09.2024, den Wert von 20’008.62 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.07.2024, bei 19’059.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 14’180.42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 24.22 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Cadence Design Systems (+ 12.53 Prozent auf 284.45 USD), Synopsys (+ 6.66 Prozent auf 529.21 USD), Arm (+ 4.77 Prozent auf 157.17 USD), Broadcom (+ 4.20 Prozent auf 179.24 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 3.96 Prozent auf 166.25 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen PayPal (-3.96 Prozent auf 80.28 USD), Lucid (-3.17 Prozent auf 2.44 USD), Ross Stores (-2.90 Prozent auf 139.01 USD), Keurig Dr Pepper (-2.89 Prozent auf 32.88 USD) und Dollar Tree (-2.66 Prozent auf 64.50 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 30’560’924 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.254 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

In diesem Jahr weist die Super Micro Computer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Im Index weist die The Kraft Heinz Company-Aktie mit 4.56 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

