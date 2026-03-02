Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'834 -1.3%  SPI 19'028 -1.2%  Dow 48'905 -0.2%  DAX 24'638 -2.6%  Euro 0.9112 0.8%  EStoxx50 5'987 -2.5%  Gold 5'323 0.9%  Bitcoin 54'175 7.2%  Dollar 0.7792 1.5%  Öl 77.9 7.4% 
NASDAQ 100 985336 / US6311011026

24’992.60
Pkt
32.57
Pkt
0.13 %
23:11:15
Index-Performance im Blick 02.03.2026 22:33:55

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsende Gewinne

Der NASDAQ 100 zeigte sich schlussendlich wenig verändert.

Am Montag schloss der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 24’992.60 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 1.44 Prozent tiefer bei 24’599.41 Punkten, nach 24’960.04 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 24’575.54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25’059.17 Punkten lag.

NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25’738.61 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.12.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 25’555.86 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 20’884.41 Punkte taxiert.

Der Index büsste seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.847 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 26’165.08 Punkten. Bei 24’387.47 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 6.29 Prozent auf 137.65 USD), Palantir (+ 5.82 Prozent auf 145.17 USD), Enphase Energy (+ 5.77 Prozent auf 44.71 USD), Axon Enterprise (+ 5.46 Prozent auf 572.02 USD) und Verisk Analytics A (+ 3.48 Prozent auf 214.79 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen Dollar Tree (-5.22 Prozent auf 119.88 USD), Monster Beverage (-4.97 Prozent auf 81.06 USD), lululemon athletica (-4.86 Prozent auf 176.17 USD), Marriott (-3.30 Prozent auf 330.47 USD) und IDEXX Laboratories (-3.05 Prozent auf 636.70 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 55’636’661 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.678 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1.78 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.52 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

KI verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

