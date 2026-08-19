Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Gewinne

Um 17:58 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.01 Prozent fester bei 29’495.13 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.305 Prozent auf 29’580.85 Punkte an der Kurstafel, nach 29’490.96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 29’288.75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’652.30 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 2.17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 28’592.66 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, stand der NASDAQ 100 bei 28’818.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 23’384.77 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17.02 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 13.75 Prozent auf 105.24 USD), Marvell Technology (+ 8.19 Prozent auf 233.69 USD), Copart (+ 6.00 Prozent auf 33.40 USD), Thomson Reuters (+ 5.44 Prozent auf 106.38 USD) und MercadoLibre (+ 4.69 Prozent auf 1’862.60 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil Nebius (-7.86 Prozent auf 228.90 USD), Astera Labs (-6.46 Prozent auf 283.84 USD), CrowdStrike (-5.73 Prozent auf 200.72 USD), Seagate Technology (-5.66 Prozent auf 852.57 USD) und Lam Research (-5.60 Prozent auf 309.57 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 10’499’584 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.696 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch