Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende fester

Schlussendlich gewann der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.78 Prozent auf 28’776.80 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.016 Prozent stärker bei 28’278.59 Punkten, nach 28’274.20 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 28’196.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 28’842.36 Punkten.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, bei 29’329.21 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.05.2026, den Wert von 27’710.36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 22’763.31 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 14.17 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22’841.42 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell CoreWeave (+ 19.49 Prozent auf 85.76 USD), Nebius (+ 11.64 Prozent auf 212.58 USD), Lumentum (+ 9.24 Prozent auf 779.89 USD), Axon Enterprise (+ 9.12 Prozent auf 575.88 USD) und Rocket Lab (+ 8.44 Prozent auf 70.43 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Marriott (-6.97 Prozent auf 346.83 USD), Monolithic Power Systems (-5.73 Prozent auf 1’344.37 USD), Western Digital (-3.23 Prozent auf 527.22 USD), Monster Beverage (-2.94 Prozent auf 93.55 USD) und Seagate Technology (-2.93 Prozent auf 831.06 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 36’286’899 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.215 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.84 zu Buche schlagen. Die Kraft Heinz Company-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.21 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch