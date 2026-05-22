Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Plus

Am Freitag erhöhte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich um 0.42 Prozent auf 29’481.64 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.405 Prozent auf 29’476.29 Punkte an der Kurstafel, nach 29’357.27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 29’423.63 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29’663.89 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 0.805 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 26’937.27 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, lag der NASDAQ 100 bei 25’012.62 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 21’112.47 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 16.96 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 29’678.89 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’841.42 Zähler.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit QUALCOMM (+ 11.60 Prozent auf 238.16 USD), Zoom Communications (+ 9.19 Prozent auf 105.64 USD), Ross Stores (+ 8.11 Prozent auf 234.81 USD), Zscaler (+ 6.64 Prozent auf 182.37 USD) und ON Semiconductor (+ 6.01 Prozent auf 116.20 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil PDD (-3.34 Prozent auf 94.52 USD), JDcom (-3.02 Prozent auf 30.52 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.01 Prozent auf 159.89 USD), Charter A (-2.52 Prozent auf 145.15 USD) und Costco Wholesale (-2.11 Prozent auf 1’028.24 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 35’156’105 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.659 Bio. Euro.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.62 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch