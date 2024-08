Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 letztendlich fester

Am Donnerstag gewann der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsschluss 2.46 Prozent auf 19’490.15 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.20 Prozent fester bei 19’251.86 Punkten in den Handel, nach 19’022.68 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 19’239.94 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 19’502.92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Plus von 5.08 Prozent. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Monat, am 15.07.2024, mit 20’386.88 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 15.05.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 18’596.65 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2023, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 15’037.65 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 17.81 Prozent nach oben. 20’690.97 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16’249.19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Marvell Technology (+ 8.68 Prozent auf 69.33 USD), Super Micro Computer (+ 8.59 Prozent auf 626.69 USD), Align Technology (+ 6.95 Prozent auf 235.33 USD), Cisco (+ 6.80 Prozent auf 48.53 USD) und ON Semiconductor (+ 6.75 Prozent auf 75.88 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Mondelez (-1.29 Prozent auf 70.28 USD), O Reilly Automotive (-1.18 Prozent auf 1’115.89 USD), T-Mobile US (-0.95 Prozent auf 194.63 USD), Verisk Analytics A (-0.91 Prozent auf 266.14 USD) und The Kraft Heinz Company (-0.87 Prozent auf 34.19 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NASDAQ 61’784’877 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 3.054 Bio. Euro.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie. Hier wird ein KGV von 8.85 erwartet. Die The Kraft Heinz Company-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch