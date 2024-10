Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 in der Gewinnzone

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 0.56 Prozent höher bei 20’178.84 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.651 Prozent höher bei 20’197.62 Punkten, nach 20’066.96 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 20’221.84 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20’120.30 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der NASDAQ 100 bereits um 0.501 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 19’944.84 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 19’032.39 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Wert von 14’745.86 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 21.97 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 20’690.97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’249.19 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Tesla (+ 18.85 Prozent auf 253.93 USD), Align Technology (+ 7.28 Prozent auf 222.78 USD), Enphase Energy (+ 4.75 Prozent auf 82.20 USD), T-Mobile US (+ 4.33 Prozent auf 230.51 USD) und Super Micro Computer (+ 2.98 Prozent auf 46.71 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Keurig Dr Pepper (-5.18 Prozent auf 34.80 USD), Honeywell (-4.21 Prozent auf 211.07 USD), Arm (-2.00 Prozent auf 139.56 USD), CSX (-1.96 Prozent auf 32.93 USD) und JDcom (-1.78 Prozent auf 39.29 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 sticht die Tesla-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 22’497’566 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 3.326 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel

Die JDcom-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8.85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch