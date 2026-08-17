Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’301 -0.6%  SPI 20’191 -0.6%  Dow 53’561 -0.3%  DAX 26’410 -0.1%  Euro 0.9379 -0.1%  EStoxx50 6’544 0.1%  Gold 4’410 0.8%  Bitcoin 51’412 0.7%  Dollar 0.8088 -0.5%  Öl 89.1 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Sandoz124359842Rheinmetall345850Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
SpaceX-Aktie im Blick: Erstmals Milliardenbeteiligung von Norwegens Staatsfonds
Depot-Vergleich: Die besten Online Broker der Schweiz im Test
Apple-Aktie etwas leichter: iKonzern ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU
NVIDIA-Aktie im Fokus: Offenbar Einstieg bei SB Energy geplant - Grossprojekt für KI im Blick
Tesla-Aktie: Morgan Stanley knüpft Vertrauen an Robotaxi-Wette
Suche...
Plus500 Depot

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Kursverlauf 17.08.2026 16:02:29

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Plus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Plus

Der NASDAQ 100 setzt seinen Aufwärtstrend auch am Morgen fort und verbucht erneut Gewinne.

Kraft Heinz Company
20.39 CHF -1.37%
Kaufen Verkaufen

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0.31 Prozent auf 30’137.78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.348 Prozent fester bei 30’150.77 Punkten in den Handel, nach 30’046.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’173.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’075.73 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28’592.66 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’125.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23’712.07 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 19.57 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sandisk (+ 6.27 Prozent auf 1’744.00 USD), Marvell Technology (+ 5.78 Prozent auf 234.85 USD), Astera Labs (+ 5.72 Prozent auf 340.01 USD), Western Digital (+ 5.12 Prozent auf 534.84 USD) und Rocket Lab (+ 4.47 Prozent auf 83.84 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen MercadoLibre (-3.32 Prozent auf 1’783.43 USD), Workday (-3.10 Prozent auf 192.52 USD), Thomson Reuters (-2.96 Prozent auf 100.54 USD), Datadog A (-2.95 Prozent auf 247.93 USD) und Shopify A (-2.80 Prozent auf 150.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’823’900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandisk Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Kraft Heinz Company

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

11:30 UBS Logo UBS KeyInvest: Rekorde mit Warnsignalen
10:24 Premium-Sportartikel im Fokus: Nike, Adidas und ON Holding im aktuellen Marktumfeld
09:30 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:50 Pharma-Schwergewichte belasten
08:45 Logo WHS Wochenausblick Börse: Fed-Protokoll und Retail-Giganten vor dem nächsten Börsentest
14.08.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 24.50% p.a. Barrier Reverse Convertible auf SanDisk
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’928.70 19.19 SXBVXU
Short 15’204.82 13.97 S3CBQU
Short 15’795.81 8.86 S9BVAU
SMI-Kurs: 14’301.19 17.08.2026 15:43:36
Long 13’738.34 19.99 SYB31U
Long 13’429.84 13.97 SHB7NU
Long 12’838.33 8.94 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Astera Labs Inc Registered Shs 271.37 6.87% Astera Labs Inc Registered Shs
Comcast Corp. (Class A) 20.89 -2.25% Comcast Corp. (Class A)
CrowdStrike 174.45 -2.03% CrowdStrike
Datadog Inc Registered Shs -A- 208.69 1.75% Datadog Inc Registered Shs -A-
Kraft Heinz Company 20.39 -1.37% Kraft Heinz Company
Marvell Technology 183.40 2.22% Marvell Technology
MercadoLibre Inc 1’437.27 -4.21% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 182.44 -0.42% NVIDIA Corp.
Rocket Lab Corporation Registered Shs 65.40 -0.42% Rocket Lab Corporation Registered Shs
Sandisk Corp 1’435.70 9.51% Sandisk Corp
Shopify Inc (A) 123.03 -4.54% Shopify Inc (A)
SpaceX 120.00 7.80% SpaceX
Thomson Reuters Corp Registered Shs 87.80 -1.84% Thomson Reuters Corp Registered Shs
Western Digital Corp. 441.48 9.79% Western Digital Corp.
Workday Inc 155.78 -4.68% Workday Inc

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones zum Handelsende in der Verlustzone
SIG-Aktie bricht ein: Schon wieder ein CEO-Wechsel - Keto nach wenigen Monaten durch Erkens abgelöst
Gold, Öl & Co. in KW 33: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Palantir-Aktie verliert an Attraktivität: Cathie Wood setzt verstärkt auf Cerebras - So reagieren die Aktien
Nestlé-Aktie unter Druck: Möglicherweise droht der Verlust des Russland-Geschäfts
Sandoz-Aktie profitiert: Pharmaunternehmen schliesst Zusammenarbeit mit Henlius für bis zu 10 Biosimilars
Rheinmetall-Aktie steigt: Auftrag für Sanitätssysteme bringt mehr als 500 Millionen Euro
CLARITY Act: Bitcoin-Kursziel von 200'000 Dollar hängt an sieben Senats-Hürden
Bärenmärkte überstehen: Diese Lehren bietet die Börsengeschichte

Top-Rankings

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Zeitenwende bei Berkshire Hathaway: Der Konzern wird erstmals seit Jahren wieder zum Netto-Käufe ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 33: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 30’137.78 0.31%