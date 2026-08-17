Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt Montagshandel im Plus

Am Montag erhöht sich der NASDAQ 100 um 16:00 Uhr via NASDAQ um 0.31 Prozent auf 30’137.78 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.348 Prozent fester bei 30’150.77 Punkten in den Handel, nach 30’046.14 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30’173.10 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 30’075.73 Einheiten.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 28’592.66 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 29’125.20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 23’712.07 Punkte taxiert.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 19.57 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Sandisk (+ 6.27 Prozent auf 1’744.00 USD), Marvell Technology (+ 5.78 Prozent auf 234.85 USD), Astera Labs (+ 5.72 Prozent auf 340.01 USD), Western Digital (+ 5.12 Prozent auf 534.84 USD) und Rocket Lab (+ 4.47 Prozent auf 83.84 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen MercadoLibre (-3.32 Prozent auf 1’783.43 USD), Workday (-3.10 Prozent auf 192.52 USD), Thomson Reuters (-2.96 Prozent auf 100.54 USD), Datadog A (-2.95 Prozent auf 247.93 USD) und Shopify A (-2.80 Prozent auf 150.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die SpaceX-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’823’900 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.701 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Blick

Im NASDAQ 100 präsentiert die Comcast-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch