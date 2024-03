Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel mit Gewinnen

Am Donnerstag legte der NASDAQ 100 via NASDAQ zum Handelsende um 1.56 Prozent auf 18’297.99 Punkte zu. Zuvor ging der NASDAQ 100 0.800 Prozent fester bei 18’161.73 Punkten in den Handel, nach 18’017.57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Donnerstag bei 18’101.43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18’337.95 Punkten erreichte.

NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.043 Prozent. Vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 17’755.07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16’022.49 Punkten. Der NASDAQ 100 notierte noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, bei 12’152.17 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 10.60 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch steht derzeit bei 18’337.95 Punkten. Bei 16’249.19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit ON Semiconductor (+ 6.88 Prozent auf 82.96 USD), Microchip Technology (+ 6.30 Prozent auf 93.34 USD), QUALCOMM (+ 4.66 Prozent auf 175.72 USD), Marvell Technology (+ 4.57 Prozent auf 85.09 USD) und NVIDIA (+ 4.47 Prozent auf 926.69 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind hingegen JDcom (-3.69 Prozent auf 23.99 USD), CoStar Group (-2.66 Prozent auf 85.35 USD), The Kraft Heinz Company (-2.40 Prozent auf 34.50 USD), Lucid (-2.19 Prozent auf 3.12 USD) und T-Mobile US (-1.81 Prozent auf 164.39 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 20’961’075 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.747 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie ermöglicht Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

