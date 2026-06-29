Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Um 15:58 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.62 Prozent auf 52’197.15 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.714 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.139 Prozent auf 51’803.77 Punkte an der Kurstafel, nach 51’876.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 52’311.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’995.14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, den Wert von 51’032.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 45’166.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der Dow Jones mit 43’819.27 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.88 Prozent aufwärts. 52’655.66 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.24 Prozent auf 240.23 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.91 Prozent auf 344.42 USD), Cisco (+ 2.06 Prozent auf 116.11 USD), NVIDIA (+ 1.37 Prozent auf 195.16 USD) und Goldman Sachs (+ 1.23 Prozent auf 1’032.20 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-1.41 Prozent auf 421.87 USD), Home Depot (-0.69 Prozent auf 304.00 EUR), Procter Gamble (-0.47 Prozent auf 148.32 USD), Sherwin-Williams (-0.44 Prozent auf 342.57 USD) und Merck (-0.36 Prozent auf 128.20 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3’592’780 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch