Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’208 0.3%  SPI 20’001 0.2%  Dow 52’180 0.6%  DAX 24’707 0.1%  Euro 0.9221 0.0%  EStoxx50 6’238 0.3%  Gold 4’031 -1.4%  Bitcoin 47’995 -0.5%  Dollar 0.8085 -0.2%  Öl 72.7 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Honeywell Aerospace startet als eigenständige Aktie - lohnt sich jetzt der Einstieg?
Europas Hitzesommer befeuern Milliarden-Boom - Welche Aktien jetzt zu den grossen Gewinnern zählen
SpaceX als Kurstreiber: Charter Communications- und Liberty Broadband-Aktien legen kräftig zu
Comcast kündigt eigenständigen Börsengang von NBCUniversal an - Aktie legt deutlich zu
Entwarnung bei Meta: Hamburger Gericht setzt Verfahren - Aktie im Plus
Suche...
eToro entdecken

Chevron Aktie 1281709 / US1667641005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

NYSE-Handel im Fokus 29.06.2026 16:00:50

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus

Der Dow Jones setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Morgen fort.

Chevron
137.26 CHF -1.18%
Kaufen Verkaufen

Um 15:58 Uhr erhöht sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.62 Prozent auf 52’197.15 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 19.714 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.139 Prozent auf 51’803.77 Punkte an der Kurstafel, nach 51’876.11 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 52’311.63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51’995.14 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 29.05.2026, den Wert von 51’032.46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 45’166.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wurde der Dow Jones mit 43’819.27 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7.88 Prozent aufwärts. 52’655.66 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Amazon (+ 3.24 Prozent auf 240.23 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.91 Prozent auf 344.42 USD), Cisco (+ 2.06 Prozent auf 116.11 USD), NVIDIA (+ 1.37 Prozent auf 195.16 USD) und Goldman Sachs (+ 1.23 Prozent auf 1’032.20 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-1.41 Prozent auf 421.87 USD), Home Depot (-0.69 Prozent auf 304.00 EUR), Procter Gamble (-0.47 Prozent auf 148.32 USD), Sherwin-Williams (-0.44 Prozent auf 342.57 USD) und Merck (-0.36 Prozent auf 128.20 USD) unter Druck.

Welche Aktien im Dow Jones die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 3’592’780 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.083 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11.19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Chevron-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.18 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle

Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.

Weiterlesen!