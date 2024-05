Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Am Freitag notierte der Dow Jones via NYSE schlussendlich 1.18 Prozent fester bei 38’675.68 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 12.866 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.392 Prozent auf 38’075.65 Punkte an der Kurstafel, nach 38’225.66 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38’808.52 Punkte, das Tagestief hingegen 38’518.28 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 1.03 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 03.04.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39’127.14 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, notierte der Dow Jones bei 38’654.42 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 03.05.2023, einen Stand von 33’414.24 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 2.55 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39’889.05 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 11.82 Prozent auf 311.29 USD), Apple (+ 5.98 Prozent auf 183.38 USD), Microsoft (+ 2.22 Prozent auf 406.66 USD), Home Depot (+ 2.18 Prozent auf 342.85 USD) und Goldman Sachs (+ 1.30 Prozent auf 438.18 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen McDonalds (-1.08 Prozent auf 270.32 USD), American Express (-0.74 Prozent auf 230.77 USD), JPMorgan Chase (-0.60 Prozent auf 190.51 USD), Merck (-0.58 Prozent auf 127.51 USD) und Johnson Johnson (-0.43 Prozent auf 149.27 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 41’143’838 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2.735 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

In diesem Jahr hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.91 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

