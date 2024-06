Starker Wochentag in New York: Dow Jones zum Handelsende auf grünem Terrain

Am Dienstag schloss der Dow Jones den Handel nahezu unverändert (plus 0.15 Prozent) bei 38’834.86 Punkten ab. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13.875 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0.549 Prozent auf 38’565.18 Punkte an der Kurstafel, nach 38’778.10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 38’936.93 Punkte, das Tagestief hingegen 38’727.67 Zähler.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wurde der Dow Jones mit 40’003.59 Punkten gehandelt. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 18.03.2024, den Wert von 38’790.43 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, einen Stand von 34’299.12 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2024 bereits um 2.97 Prozent zu. Bei 40’077.40 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell Goldman Sachs (+ 1.61 Prozent auf 457.43 USD), Verizon (+ 1.57 Prozent auf 40.08 USD), Home Depot (+ 1.25 Prozent auf 353.87 USD), JPMorgan Chase (+ 1.04 Prozent auf 197.00 USD) und Visa (+ 0.90 Prozent auf 273.62 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-1.91 Prozent auf 174.99 USD), UnitedHealth (-1.67 Prozent auf 481.05 USD), Intel (-1.13 Prozent auf 30.63 USD), Apple (-1.10 Prozent auf 214.29 USD) und McDonalds (-1.07 Prozent auf 250.79 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 26’531’301 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Microsoft mit 3.065 Bio. Euro im Dow Jones den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.60 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.82 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch