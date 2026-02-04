Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.53 Prozent stärker bei 49’501.30 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 18.855 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.239 Prozent auf 49’358.59 Punkte an der Kurstafel, nach 49’240.99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 49’649.86 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 49’112.43 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 1.48 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, den Stand von 48’382.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.11.2025, stand der Dow Jones noch bei 47’085.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.02.2025, notierte der Dow Jones bei 44’556.04 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.31 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 49’653.13 Punkten. Bei 47’853.04 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Amgen (+ 8.15 Prozent auf 366.20 USD), Nike (+ 5.40 Prozent auf 64.22 USD), 3M (+ 5.21 Prozent auf 163.79 USD), Walt Disney (+ 2.72 Prozent auf 107.05 USD) und Apple (+ 2.60 Prozent auf 276.49 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil NVIDIA (-3.41 Prozent auf 174.19 USD), UnitedHealth (-2.91 Prozent auf 275.92 USD), Goldman Sachs (-2.74 Prozent auf 913.30 USD), Amazon (-2.36 Prozent auf 232.99 USD) und Cisco (-2.35 Prozent auf 81.16 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 63’493’533 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 3.811 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9.46 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch