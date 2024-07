Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht schlussendlich Zuschläge

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.41 Prozent stärker bei 39’331.85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 14.027 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0.043 Prozent auf 39’186.20 Punkte an der Kurstafel, nach 39’169.52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 39’340.49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 39’085.69 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’686.32 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 02.04.2024, einen Stand von 39’170.24 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 34’407.60 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4.29 Prozent aufwärts. Bei 40’077.40 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Visa (+ 1.90 Prozent auf 268.23 USD), JPMorgan Chase (+ 1.65 Prozent auf 208.83 USD), Apple (+ 1.62 Prozent auf 220.27 USD), Amazon (+ 1.42 Prozent auf 200.00 USD) und IBM (+ 1.26 Prozent auf 177.30 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1.53 Prozent auf 41.10 USD), Nike (-1.03 Prozent auf 76.04 USD), McDonalds (-0.88 Prozent auf 247.79 USD), Boeing (-0.69 Prozent auf 185.42 USD) und Cisco (-0.51 Prozent auf 47.28 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 17’744’871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3.096 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.42 Prozent gelockt.

