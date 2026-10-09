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09.10.2026 16:01:06
Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus
Der Dow Jones behält sein positives Vorzeichen auch am Morgen.
Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0.23 Prozent fester bei 51’350.48 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 26.337 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.247 Prozent auf 51’105.04 Punkte an der Kurstafel, nach 51’231.64 Punkten am Vortag.
Der Dow Jones verzeichnete bei 51’258.95 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 51’420.32 Einheiten.
Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0.295 Prozent zu. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Wert von 52’380.66 Punkten auf. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 52’487.41 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Wert von 46’358.42 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.13 Prozent nach oben. Bei 54’744.33 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45’057.28 Zählern.
Tops und Flops im Dow Jones
Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell UnitedHealth (+ 3.52 Prozent auf 384.00 USD), Amazon (+ 1.55 Prozent auf 258.00 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.19 Prozent auf 348.95 USD), Boeing (+ 1.08 Prozent auf 189.77 USD) und Home Depot (+ 1.05 Prozent auf 260.55 EUR). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Apple (-2.22 Prozent auf 332.86 USD), 3M (-1.55 Prozent auf 161.04 USD), American Express (-0.82 Prozent auf 305.56 USD), Sherwin-Williams (-0.59 Prozent auf 319.12 USD) und IBM (-0.51 Prozent auf 225.45 USD) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im Dow Jones
Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 2’526’756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 5.099 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.
Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte
Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10.70 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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