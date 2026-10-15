Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.08 Prozent fester bei 52’177.69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26.463 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.123 Prozent auf 51’684.75 Punkte an der Kurstafel, nach 51’621.48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’250.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’681.37 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.797 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’093.11 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 52’658.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46’253.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.84 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 5.21 Prozent auf 37.14 USD), Salesforce (+ 4.57 Prozent auf 246.74 USD), Home Depot (+ 4.09 Prozent auf 273.55 EUR), Sherwin-Williams (+ 3.81 Prozent auf 336.92 USD) und UnitedHealth (+ 2.79 Prozent auf 406.67 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-3.34 Prozent auf 109.85 USD), NVIDIA (-1.84 Prozent auf 217.23 USD), Caterpillar (-1.78 Prozent auf 735.64 USD), Merck (-1.48 Prozent auf 145.19 USD) und Chevron (-1.23 Prozent auf 219.32 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 32’819’469 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.916 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Mit 4.48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch