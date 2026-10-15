Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’391 0.3%  SPI 20’289 0.2%  Dow 51’945 -0.5%  DAX 25’623 1.0%  Euro 0.9261 -0.2%  EStoxx50 6’204 0.6%  Gold 4’170 0.0%  Bitcoin 67’151 -1.2%  Dollar 0.8240 -0.3%  Öl 109.7 3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Partners Group2460882Novartis1200526DocMorris4261528
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Franken steigt vor dem Wochenende zum US-Dollar und Euro
NVIDIA-Aktie: Morgan Stanley kürt den Chipkonzern erneut zur ersten Wahl
Uber-Aktie leichter: Das Zürcher Robotaxi verzögert sich
NVIDIA-Aktie & Co.: Novogratz warnt vor Überhitzung bei KI-Werten, will aber trotzdem dabei sein
DHL-Aktie gesucht: Gewinnziel für dieses Jahr hochgeschraubt
Suche...
Plus500 Depot

Merck Aktie 10683053 / US58933Y1055

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 15.10.2026 22:33:31

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich mit Gewinnen

So performte der Dow Jones am Donnerstag schlussendlich.

Merck
121.18 CHF -2.28%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende tendierte der Dow Jones im NYSE-Handel 1.08 Prozent fester bei 52’177.69 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26.463 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.123 Prozent auf 51’684.75 Punkte an der Kurstafel, nach 51’621.48 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’250.18 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 51’681.37 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.797 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 52’093.11 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 52’658.64 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, lag der Dow Jones noch bei 46’253.31 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7.84 Prozent aufwärts. Bei 54’744.33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 5.21 Prozent auf 37.14 USD), Salesforce (+ 4.57 Prozent auf 246.74 USD), Home Depot (+ 4.09 Prozent auf 273.55 EUR), Sherwin-Williams (+ 3.81 Prozent auf 336.92 USD) und UnitedHealth (+ 2.79 Prozent auf 406.67 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Cisco (-3.34 Prozent auf 109.85 USD), NVIDIA (-1.84 Prozent auf 217.23 USD), Caterpillar (-1.78 Prozent auf 735.64 USD), Merck (-1.48 Prozent auf 145.19 USD) und Chevron (-1.23 Prozent auf 219.32 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 32’819’469 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im Dow Jones mit 4.916 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.76 zu Buche schlagen. Mit 4.48 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Cisco Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten