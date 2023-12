Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich im Aufwind

Am Mittwoch notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 1.40 Prozent stärker bei 37’090.24 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11.063 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.371 Prozent leichter bei 36’442.10 Punkten in den Handel, nach 36’577.94 Punkten am Vortag.

Bei 36’523.59 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 37’094.85 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 2.31 Prozent. Vor einem Monat, am 13.11.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 34’337.87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.09.2023, notierte der Dow Jones bei 34’575.53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.12.2022, wies der Dow Jones einen Wert von 34’108.64 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2023 schlägt ein Plus von 11.93 Prozent zu Buche. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 37’094.85 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31’429.82 Punkten markiert.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walgreens Boots Alliance (+ 7.41 Prozent auf 24.63 USD), Home Depot (+ 3.06 Prozent auf 343.40 USD), Dow (+ 2.97 Prozent auf 52.33 USD), Goldman Sachs (+ 2.87 Prozent auf 362.73 USD) und Amgen (+ 2.78 Prozent auf 281.62 USD). Die Flop-Titel im Dow Jones sind derweil Verizon (-0.83 Prozent auf 36.99 USD), IBM (-0.66 Prozent auf 163.62 USD), Microsoft (0.00 Prozent auf 374.37 USD), JPMorgan Chase (+ 0.34 Prozent auf 161.06 USD) und Salesforce (+ 0.34 Prozent auf 257.32 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 18’958’578 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 2.785 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Im Dow Jones verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9.42 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch