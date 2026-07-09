Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Letztendlich stand im NYSE-Handel ein Plus von 0.27 Prozent auf 52’487.41 Punkte an der Dow Jones-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 24.109 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0.783 Prozent auf 52’758.47 Punkte an der Kurstafel, nach 52’348.39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 52’574.89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 52’249.44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 0.646 Prozent. Vor einem Monat, am 09.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 50’872.11 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Stand von 48’185.80 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’458.30 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.48 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53’289.30 Punkten. 45’057.28 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Cisco (+ 3.94 Prozent auf 118.31 USD), American Express (+ 3.07 Prozent auf 346.72 USD), Goldman Sachs (+ 2.56 Prozent auf 1’055.97 USD), JPMorgan Chase (+ 1.47 Prozent auf 335.47 USD) und UnitedHealth (+ 1.43 Prozent auf 431.68 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Salesforce (-2.45 Prozent auf 162.50 USD), IBM (-2.23 Prozent auf 295.30 USD), Johnson Johnson (-1.63 Prozent auf 259.10 USD), Amgen (-1.19 Prozent auf 363.62 USD) und Chevron (-1.09 Prozent auf 174.05 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 36’968’539 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.165 Bio. Euro.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Salesforce-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index weist die Chevron-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch