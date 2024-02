Starker Wochentag in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Letztendlich legte der Dow Jones im NYSE-Handel um 0.40 Prozent auf 38’424.27 Punkte zu. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11.715 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.11 Prozent stärker bei 38’699.17 Punkten in den Mittwochshandel, nach 38’272.75 Punkten am Vortag.

Bei 38’194.62 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 38’442.56 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0.601 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 37’592.98 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 14.11.2023, den Wert von 34’827.70 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 14.02.2023, einen Stand von 34’089.27 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 1.88 Prozent aufwärts. 38’927.08 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 2.85 Prozent auf 289.15 USD), Intel (+ 2.39 Prozent auf 44.19 USD), Cisco (+ 1.29 Prozent auf 50.28 USD), Nike (+ 1.27 Prozent auf 106.33 USD) und Caterpillar (+ 1.24 Prozent auf 316.71 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-0.53 Prozent auf 203.38 USD), Apple (-0.48 Prozent auf 184.15 USD), Johnson Johnson (-0.47 Prozent auf 155.74 USD), Procter Gamble (-0.41 Prozent auf 155.63 USD) und Walmart (-0.32 Prozent auf 168.60 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’742’112 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2.881 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2024 weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.05 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

