Dow Jones 30 Industrial 998313 / US2605661048
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13.11.2026 22:33:49
Starker Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich schlussendlich fester
Wenig verändert zeigte sich der Dow Jones letztendlich.
Schlussendlich beendete der Dow Jones den Handelstag nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 52’347.55 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 25.404 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.250 Prozent fester bei 52’427.94 Punkten in den Freitagshandel, nach 52’297.09 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52’017.86 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’521.48 Zählern.
Dow Jones seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 1.36 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 51’670.10 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 13.08.2026, den Wert von 53’839.99 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 13.11.2025, den Stand von 47’457.22 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.20 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Dow Jones-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Coca-Cola (+ 1.86 Prozent auf 99.25 USD), Chevron (+ 1.64 Prozent auf 219.89 USD), Walmart (+ 1.51 Prozent auf 128.09 USD), Visa (+ 1.30 Prozent auf 425.76 USD) und Procter Gamble (+ 1.05 Prozent auf 169.80 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Cisco (-6.24 Prozent auf 95.64 USD), NVIDIA (-2.01 Prozent auf 162.85 USD), 3M (-1.39 Prozent auf 183.66 USD), Alphabet C (ex Google) (-0.96 Prozent auf 292.52 USD) und Caterpillar (-0.84 Prozent auf 600.20 USD) unter Druck.
Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 84’890’737 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.672 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus
Die Travelers-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4.29 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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