Starker Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags mit positivem Vorzeichen

Um 20:00 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0.29 Prozent stärker bei 52’458.66 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 23.609 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.142 Prozent schwächer bei 52’231.18 Punkten in den Handel, nach 52’305.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 52’395.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52’805.12 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0.891 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 02.06.2026, den Wert von 51’307.79 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 02.04.2026, bei 46’504.67 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.07.2025, wurde der Dow Jones mit 44’484.42 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.43 Prozent nach oben. 52’805.12 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Dow Jones-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Apple (+ 6.48 Prozent auf 308.10 USD), Microsoft (+ 4.66 Prozent auf 390.40 USD), McDonalds (+ 3.16 Prozent auf 277.94 USD), Johnson Johnson (+ 3.03 Prozent auf 261.67 USD) und Walt Disney (+ 2.63 Prozent auf 98.23 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-4.38 Prozent auf 112.32 USD), Caterpillar (-4.10 Prozent auf 950.73 USD), NVIDIA (-3.62 Prozent auf 192.85 USD), Walmart (-1.14 Prozent auf 111.97 USD) und UnitedHealth (-0.90 Prozent auf 422.70 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’845’984 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 4.250 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Im Dow Jones hat die Salesforce-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 4.31 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch