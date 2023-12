Starker Wochentag in New York: Dow Jones nachmittags in der Gewinnzone

Am Mittwoch steigt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.06 Prozent auf 37’580.00 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 11.048 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.655 Prozent leichter bei 37’311.82 Punkten, nach 37’557.92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 37’641.30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 37’460.61 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der Dow Jones bereits um 0.669 Prozent zu. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 20.11.2023, einen Stand von 35’151.04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.09.2023, stand der Dow Jones bei 34’440.88 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.12.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 32’849.74 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 13.41 Prozent aufwärts. Das Dow Jones-Jahreshoch steht derzeit bei 37’641.30 Punkten. Bei 31’429.82 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 1.47 Prozent auf 297.28 USD), Chevron (+ 0.58 Prozent auf 152.52 USD), Microsoft (+ 0.54 Prozent auf 375.29 USD), Home Depot (+ 0.54 Prozent auf 353.98 USD) und Nike (+ 0.48 Prozent auf 123.23 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Coca-Cola (-0.95 Prozent auf 58.27 USD), Walt Disney (-0.85 Prozent auf 93.14 USD), Johnson Johnson (-0.81 Prozent auf 155.20 USD), Procter Gamble (-0.59 Prozent auf 145.31 USD) und Amgen (-0.53 Prozent auf 276.96 USD) unter Druck.

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 4’848’975 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im Dow Jones mit einer Marktkapitalisierung von 2.778 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.82 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch