Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester

Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.44 Prozent stärker bei 52’230.50 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 20.121 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.552 Prozent auf 51’712.63 Punkte an der Kurstafel, nach 51’999.67 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 52’281.19 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 51’937.56 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1.69 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der Dow Jones bei 49’526.17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 46’993.26 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 17.06.2025, den Stand von 42’215.80 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.95 Prozent nach oben. Bei 52’281.19 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45’057.28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Caterpillar (+ 2.51 Prozent auf 969.18 USD), Goldman Sachs (+ 2.45 Prozent auf 1’117.35 USD), Honeywell (+ 1.93 Prozent auf 233.92 USD), JPMorgan Chase (+ 1.78 Prozent auf 337.05 USD) und American Express (+ 1.55 Prozent auf 346.01 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-2.44 Prozent auf 45.59 USD), Amazon (-2.19 Prozent auf 240.62 USD), Microsoft (-1.87 Prozent auf 386.48 USD), Salesforce (-1.79 Prozent auf 158.81 USD) und IBM (-1.50 Prozent auf 266.74 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 7’779’958 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.429 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6.04 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch