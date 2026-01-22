Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester

Um 17:58 Uhr gewinnt der Dow Jones im NYSE-Handel 0.84 Prozent auf 49’491.06 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18.557 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 1.08 Prozent schwächer bei 48’546.03 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 49’077.23 Punkten am Vortag.

Bei 49’201.81 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49’579.90 Punkten den höchsten Stand markierte.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der Dow Jones bereits um 0.992 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 48’362.68 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 22.10.2025, den Wert von 46’590.41 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Stand von 44’156.73 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.29 Prozent aufwärts. 49’633.35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 47’853.04 Punkten erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Procter Gamble (+ 2.88 Prozent auf 150.26 USD), 3M (+ 2.50 Prozent auf 159.77 USD), American Express (+ 2.09 Prozent auf 367.14 USD), Salesforce (+ 1.69 Prozent auf 225.33 USD) und Amgen (+ 1.69 Prozent auf 349.39 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Merck (-1.30 Prozent auf 109.67 USD), Walmart (-0.72 Prozent auf 118.50 USD), Sherwin-Williams (-0.63 Prozent auf 354.05 USD), IBM (-0.62 Prozent auf 295.69 USD) und Coca-Cola (-0.26 Prozent auf 71.82 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 12’662’834 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3.701 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

2026 weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch