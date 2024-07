Starker Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Mittag im Plus

Am Mittwoch steht der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0.54 Prozent im Plus bei 40’965.15 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 13.991 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.297 Prozent auf 40’622.13 Punkte an der Kurstafel, nach 40’743.33 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 41’000.48 Punkte, das Tagestief hingegen 40’655.89 Zähler.

Dow Jones-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Dow Jones bereits um 0.736 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, bei 39’118.86 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, den Stand von 37’815.92 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35’559.53 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 8.62 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 41’376.00 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 3.26 Prozent auf 192.95 USD), Amazon (+ 2.86 Prozent auf 186.91 USD), Intel (+ 2.19 Prozent auf 30.79 USD), Dow (+ 1.73 Prozent auf 54.62 USD) und Apple (+ 1.70 Prozent auf 222.51 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Microsoft (-1.28 Prozent auf 417.50 USD), Coca-Cola (-1.26 Prozent auf 66.83 USD), Merck (-1.07 Prozent auf 114.02 USD), Johnson Johnson (-0.95 Prozent auf 159.80 USD) und Travelers (-0.75 Prozent auf 218.77 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 4’580’069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.092 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.70 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch