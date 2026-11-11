Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus

Am Mittwoch springt der Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0.50 Prozent auf 52’491.78 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 25.285 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.131 Prozent auf 52’163.21 Punkte an der Kurstafel, nach 52’231.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 52’512.72 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52’055.14 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.64 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 51’654.95 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 53’791.85 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 47’927.96 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 8.49 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 4.88 Prozent auf 177.14 USD), Caterpillar (+ 4.31 Prozent auf 609.78 USD), Cisco (+ 4.12 Prozent auf 102.19 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2.76 Prozent auf 292.77 USD) und Goldman Sachs (+ 2.39 Prozent auf 931.91 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Microsoft (-2.03 Prozent auf 522.34 USD), McDonalds (-1.92 Prozent auf 276.76 USD), UnitedHealth (-1.50 Prozent auf 399.05 USD), Amazon (-1.31 Prozent auf 267.31 USD) und Merck (-1.11 Prozent auf 146.41 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 35’905’239 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4.569 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.94 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.18 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch