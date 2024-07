Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus

Am Freitag springt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 0.85 Prozent auf 40’090.08 Punkte an. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.421 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.147 Prozent auf 39’695.18 Punkte an der Kurstafel, nach 39’753.75 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 40’098.99 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 39’783.28 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1.77 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Monat, am 12.06.2024, den Stand von 38’712.21 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 37’983.24 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 34’347.43 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 6.30 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 40’098.99 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Punkte.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit Intel (+ 3.60 Prozent auf 34.71 USD), Home Depot (+ 2.08 Prozent auf 361.15 USD), Amgen (+ 1.97 Prozent auf 331.48 USD), Caterpillar (+ 1.84 Prozent auf 337.21 USD) und IBM (+ 1.81 Prozent auf 181.54 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Boeing (-1.58 Prozent auf 181.00 USD), Merck (-0.43 Prozent auf 128.42 USD), JPMorgan Chase (-0.27 Prozent auf 206.88 USD), McDonalds (-0.09 Prozent auf 254.57 USD) und Honeywell (-0.06 Prozent auf 214.73 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 5’992’649 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3.288 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.01 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch