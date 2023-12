Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus

Am Dienstag geht es im Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE um 0.37 Prozent auf 36’538.51 Punkte aufwärts. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 11.113 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0.414 Prozent auf 36’254.33 Punkte an der Kurstafel, nach 36’404.93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 36’553.88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 36’373.22 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, betrug der Dow Jones-Kurs 34’283.10 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 12.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 34’645.99 Punkten. Der Dow Jones lag vor einem Jahr, am 12.12.2022, bei 34’005.04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 10.27 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 36’553.88 Punkten. Bei 31’429.82 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 1.53 Prozent auf 166.01 USD), Salesforce (+ 1.39 Prozent auf 255.61 USD), Travelers (+ 0.88 Prozent auf 183.96 USD), American Express (+ 0.86 Prozent auf 169.83 USD) und Boeing (+ 0.85 Prozent auf 250.19 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Intel (-1.39 Prozent auf 43.92 USD), Chevron (-1.16 Prozent auf 142.67 USD), Dow (-1.05 Prozent auf 50.74 USD), Verizon (-0.86 Prozent auf 37.35 USD) und Walt Disney (-0.66 Prozent auf 91.59 USD).

Blick in den Dow Jones: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 3’867’331 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.824 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.42 Prozent an der Spitze im Index.

