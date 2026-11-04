Starker Wochentag in New York: Dow Jones am Nachmittag mit grünem Vorzeichen

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 20:01 Uhr 2.95 Prozent auf 53’314.10 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24.956 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0.282 Prozent fester bei 51’932.63 Punkten in den Handel, nach 51’786.72 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 52’410.23 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 53’337.27 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 2.51 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 51’176.96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der Dow Jones mit 54’085.88 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 04.11.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 47’085.24 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 10.19 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 54’744.33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45’057.28 Zählern verzeichnet.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind derzeit 3M (+ 9.77 Prozent auf 194.35 USD), Amazon (+ 6.82 Prozent auf 267.79 USD), Sherwin-Williams (+ 6.59 Prozent auf 363.35 USD), Microsoft (+ 6.58 Prozent auf 555.26 USD) und Apple (+ 6.32 Prozent auf 352.87 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Caterpillar (-6.53 Prozent auf 583.17 USD), Chevron (-4.00 Prozent auf 216.25 USD), NVIDIA (-1.70 Prozent auf 203.18 USD), Cisco (-0.33 Prozent auf 102.63 USD) und Coca-Cola (+ 1.42 Prozent auf 96.15 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 16’919’427 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.392 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.14 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch