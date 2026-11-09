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Index-Performance 09.11.2026 20:03:28

Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen

Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Montagnachmittag steigen

Der NASDAQ Composite macht am ersten Tag der Woche Gewinne.

Um 20:00 Uhr steigt der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel um 2.60 Prozent auf 25’218.58 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.806 Prozent auf 24’777.44 Punkte an der Kurstafel, nach 24’579.42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 24’762.57 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’272.45 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, den Stand von 27’366.17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26’690.62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 23’004.54 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8.53 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27’722.75 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20’690.25 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Methode Electronics (+ 18.60 Prozent auf 12.05 USD), CIENA (+ 16.84 Prozent auf 269.67 USD), Modine Manufacturing (+ 14.97 Prozent auf 105.07 USD), Monolithic Power Systems (+ 14.69 Prozent auf 1’365.35 USD) und TTM Technologies (+ 13.56 Prozent auf 75.53 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Ionis Pharmaceuticals (-23.47 Prozent auf 30.17 USD), Americas Car-Mart (-13.19 Prozent auf 1.25 USD), Donegal Group B (-9.67 Prozent auf 24.48 USD), NVIDIA (-4.94 Prozent auf 177.42 USD) und Ceva (-4.76 Prozent auf 25.81 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 64’452’139 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4.454 Bio. Euro im NASDAQ Composite den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der NASDAQ Composite-Mitglieder

Im NASDAQ Composite präsentiert die Americas Car-Mart-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 19.35 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

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