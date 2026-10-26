Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 am Montagnachmittag steigen

Am Montag steht der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ 1.13 Prozent im Plus bei 29’284.92 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.325 Prozent auf 29’051.58 Punkte an der Kurstafel, nach 28’957.53 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 29’011.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’404.44 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, einen Wert von 30’608.13 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 28’128.34 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 25’358.16 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 16.18 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 steht derzeit bei 31’361.37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22’841.42 Zählern.

Tops und Flops im NASDAQ 100 aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Lumentum (+ 10.17 Prozent auf 833.05 USD), Arm (+ 6.29 Prozent auf 223.57 USD), Synopsys (+ 6.20) Prozent auf 456.81 USD), Tesla (+ 6.02 Prozent auf 394.64 USD) und Intel (+ 5.69 Prozent auf 91.91 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen MercadoLibre (-8.96 Prozent auf 1’648.00 USD), PayPal (-4.24 Prozent auf 49.06 EUR), Netflix (-4.19 Prozent auf 63.09 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3.73 Prozent auf 140.57 USD) und Adobe (-3.42 Prozent auf 254.79 USD).

Die meistgehandelten Aktien im NASDAQ 100

Aktuell weist die SpaceX-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14’996’372 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 nimmt die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 4.537 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Aktien

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6.46 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch