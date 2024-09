Starker Wochentag in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Nachmittag steigen

Am Freitag bewegt sich der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE 0.52 Prozent fester bei 42’393.31 Punkten. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 13.974 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0.146 Prozent tiefer bei 42’113.42 Punkten, nach 42’175.11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’227.95 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 42’628.32 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der Dow Jones bereits um 0.792 Prozent zu. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 27.08.2024, bei 41’250.50 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.06.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 39’164.06 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor einem Jahr, am 27.09.2023, bei 33’550.27 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12.40 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 42’628.32 Punkte. Bei 37’122.95 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Amgen (+ 2.31 Prozent auf 326.48 USD), Chevron (+ 1.68 Prozent auf 144.38 USD), Visa (+ 1.56 Prozent auf 275.94 USD), Walt Disney (+ 1.23 Prozent auf 96.37 USD) und American Express (+ 1.13 Prozent auf 271.19 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Amazon (-1.76 Prozent auf 187.80 USD), 3M (-1.47 Prozent auf 137.39 USD), IBM (-0.55 Prozent auf 222.21 USD), Microsoft (-0.42 Prozent auf 429.49 USD) und Intel (-0.21 Prozent auf 23.87 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 8’812’596 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.088 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.75 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.02 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch