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03.11.2026 16:00:55
Starker Wochentag in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Handelsstart steigen
Der S&P 500 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.
Der S&P 500 klettert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0.26 Prozent auf 7’561.30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62.450 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.112 Prozent auf 7’549.87 Punkte an der Kurstafel, nach 7’541.40 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’570.37 Punkte, das Tagestief hingegen 7’545.39 Zähler.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’722.72 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7’600.50 Punkte. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wurde der S&P 500 mit 6’851.97 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 10.25 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7’844.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6’316.91 Zählern.
Tops und Flops im S&P 500 aktuell
Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell PerkinElmer (+ 12.04 Prozent auf 169.85 USD), Bloom Energy (+ 10.73 Prozent auf 217.30 USD), Fiserv (+ 9.11 Prozent auf 56.66 USD), Eaton (+ 7.16 Prozent auf 392.28 USD) und Flex (+ 7.05 Prozent auf 90.14 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Gartner (-18.69 Prozent auf 191.29 USD), Zebra Technologies (-10.90 Prozent auf 321.76 USD), Ball (-6.95 Prozent auf 63.34 USD), Leidos (-6.49 Prozent auf 134.81 USD) und DXC Technology (-4.91 Prozent auf 14.04 USD).
Die teuersten Konzerne im S&P 500
Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’905’873 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.491 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick
Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Im Index verzeichnet die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.51 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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